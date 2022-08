Prefeitura de Jandira está recebendo propostas de interessados em participar da Feira Noturna

A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, abriu o Chamamento Público para a Feira Noturna de Jandira.

publicidade

Os envelopes com os dados dos interessados em participar da feira serão aceitos até às 16h do dia 30 de agosto de 2022.

Os espaços disponíveis são de 280 metros lineares.

publicidade

Os envelopes dos interessados contendo a documentação deverão ser entregues, impreterivelmente na Secretaria de Indústria e Comércio, localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro, e serão abertos em ato público, no dia posterior ao término da entrega da documentação, às 8h, no auditório da Prefeitura, localizado na Rua Elton Silva, 1000 – JMC.

As Feiras Noturnas de Jandira serão realizadas as sextas-feiras, das 17h às 22h, na Praça de Eventos, no Centro (ou no Corredor Oeste sentido Jandira/Barueri caso a Praça esteja sendo usada para outro fim).

publicidade

Poderão participar do chamamento:

Pessoa física maior e capaz, produtor rural, varejista ou feirante, não proibido de comercializar nos termos da legislação vigente.

Pessoa jurídica, quando firmas comerciais, sociedades civis, associações de produtores, desde que o respectivo objeto social seja compatível e condizente com a comercialização do produto objeto deste chamamento.

Todos feirantes já inscritos nas feiras livres da Municipalidade.

O edital completo está neste link.