Prefeitura de Osasco vai castrar gratuitamente até 30 animais por dia

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, lança na quarta feira, 12, o serviço gratuito e permanente de castração animal. Os donos ou responsáveis pelos animais podem comparecer no Centro de Zoonoses, das 9h às 15h30, para fazer o cadastro.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar cópia do RG e CPF e ser maior de 18 anos. A castração é gratuita e os interessados devem comprovar endereço no município através de comprovantes em seu nome, de familiar com o mesmo sobrenome ou contrato de locação. Cada munícipe tem direito a castração de três animais.

Dentre a quantidade semanal de procedimentos, ONGs de proteção animal devidamente cadastradas terão 15 vagas às terças-feiras. O cadastro para protetores abrirá uma vez por semestre, todos já cadastrados serão comunicados. O próximo cadastro ocorrerá em janeiro de 2018.

Serão realizadas até 30 castrações por dia, de segunda a quinta-feira no período da manhã. Nas sextas-feiras, o centro cirúrgico passará por limpeza e esterilização.

O número de atendimentos diário poderá ser alterado por faltas sem direito a substituição até zerar a fila; falta de condição clínica adequada para o procedimento, animais abaixo dos seis meses ou acima de dez anos. Aproximadamente dois mil cadastrados já foram realizados pelo CCZ.

Mais informações sobre o cadastro podem ser obtidas pelo telefone 3696-9390 e 3686-0135 ou pessoalmente no Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Avenida Lourenço Belloli, 1480 – Parque Industrial Mazzei – Zona Norte.

Serviço

Lançamento do serviço gratuito e permanente de castração animal da Prefeitura de Osasco

Data: 12/07, a partir das 9h

Local: Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Avenida Lourenço Belloli, 1480 – Parque Industrial Mazzei – Zona Norte.