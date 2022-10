Prefeitura de São Paulo e Uber anunciam volta da empresa para a Capital

A pressão da capital, São Paulo, sobre grandes empresas que recentemente migraram para outras regiões, causou mais uma mudança repentina. Recém-chegada em Osasco, a Uber, uma das maiores empresas de transporte por aplicativo no país, e a Prefeitura de São Paulo anunciaram o retorno da sede da companhia para a capital paulista. O acordo foi fechado na segunda-feira (3).

O diretor de políticas públicas da Uber, Ricardo Leite Ribeiro, explicou que durante a pandemia, a plataforma adotou o formato híbrido de trabalho no qual os funcionários atuaram a maior parte da jornada fora do escritório. Agora, com as novas instalações previstas na cidade de São Paulo, a companhia pretende manter o formato, mas com algumas adaptações.

“Queremos, já no início do próximo ano, estar instalados em São Paulo com os nossos funcionários trabalhando num modelo híbrido que prevê a ida ao escritório em aproximadamente metade do tempo”, declarou o gestor, durante reunião que contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Em Osasco, a sede da Uber, anunciada em outubro do ano passado, estava sendo construída em um espaço de 30 mil m², na Avenida dos Autonomistas, Vila Yara. A inauguração oficial do espaço, que recebeu o nome de Uber Campus, era prevista para o final deste ano.

Com a mudança, a empresa voltará a recolher tributos, como o Imposto Sobre Serviços (ISS), entre outros, na cidade de São Paulo. “Estamos felizes de receber a Uber de volta ao nosso município e muito confiantes que o novo escritório da cidade vai atrair ainda mais talentos do mundo da tecnologia para São Paulo”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Assim como o planejado para Osasco, o novo espaço da Uber em São Paulo deve seguir os padrões dos escritórios globais da marca e vai reunir os profissionais de diversas áreas da empresa, incluindo o Centro de Tecnologia da companhia no Brasil.

A empresa soma-se à 99, concorrente no mesmo segmento, que no primeiro semestre também anunciou a volta para a capital paulista, num movimento que envolveu até visita surpresa dos vereadores de São Paulo à companhia.