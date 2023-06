Prefeitura oferece aulas gratuitas de tênis para crianças em Cotia

As crianças com idade entre 10 e 12 anos em Cotia poderão se inscrever para participar de aulas de tênis em Caucaia do Alto, Cotia.

As aulas serão oferecidas duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, na sede da Associação Chinesa de Tênis do Brasil – ACTB (Estrada Municipal dos Pereiras, 789, bairro dos Pereiras), em Caucaia do Alto.

Para se inscrever é preciso comparecer ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de referência.

As crianças serão encaminhadas até o preenchimento das vagas.