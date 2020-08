Primeira-dama de Osasco, Aline Lins, celebra Dia da Igualdade Feminina

A primeira-dama de Osasco Aline Lins, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (26), para celebrar o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Na publicação, Aline destaca ainda a importância do mês de agosto na história das mulheres.

“Além de ser caracterizado como Agosto Lilás e de relembrar a Lei Maria da Penha, no combate à violência contra a mulher, o mês traz também o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que é uma data de reflexão sobre as transformações que ainda estão em pauta para a igualdade entre homens e mulheres”, escreveu Aline, que também é presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.

A campanha Agosto Lilás, citada pela primeira-dama, surgiu como uma forma de conscientizar a população sobre o combate à violência doméstica contra a mulher. O mês foi escolhido por marcar a data em que a Lei Maria da Penha foi sancionada, há 14 anos.