Processo seletivo abre vagas para professores em São Paulo; salário de até R$ 5,3 mil

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-SP) abriu edital de processo seletivo para contratação temporária de professores para atuar no Ensino Técnico do Ensino Médio nas escolas da Região Metropolitana. A remuneração será de R$ 5,3 mil para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3,3 mil para jornada de 25 horas por semana.

publicidade

De acordo com a Secretaria, o processo seletivo destina-se à formação de cadastro, não havendo um número de vagas determinado.

Na região metropolitana, 145 escolas terão turmas de ensino técnico em 2024 com a oferta de oito opções de cursos: administração, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, apoio pedagógico na educação básica, enfermagem, farmácia, logística e vendas.

publicidade

“Espera-se do professor de educação profissional técnica de nível médio uma formação sólida na sua área de atuação e domínio dos conhecimentos pedagógicos e didáticos. Experiência profissional na área que ensina é um grande diferencial”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Os selecionados vão ministrar aulas presenciais aos estudantes da educação profissional técnica de Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, conforme sua habilitação de nível superior e os grupos correspondentes de formação para os quais a habilitação é aceita.

publicidade

Requisitos para participar do processo seletivo com vagas na Educação de São Paulo:

– Ter licenciatura ou equivalente em cursos para formação pedagógica para graduados não licenciados, de acordo com legislação e normas vigentes à época da graduação;

– Ser graduado no componente curricular, portador de certificado de especialização lato sensu, com no mínimo 120h de conteúdos programáticos dedicados à formação pedagógica;

publicidade

– Ser graduado no componente curricular ou na área do curso.

O processo seletivo será realizado considerando-se seis eixos de prova: Gestão e Negócios; Ambiente e Saúde; Desenvolvimento Educacional e Social; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação e Recursos Naturais.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de setembro neste site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp23, pode podem ser encontrados o edital e mais informações. A taxa é de R$ 50,90.