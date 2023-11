Procon Móvel passa por Cotia e Osasco para reclamações sobre falta de luz

O Governo de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (9) um plantão especial de atendimento do Procon Móvel para reclamações sobre o desabastecimento de energia elétrica desde sextra-feira (3). O plantão vai passar por Osasco (dia 16) e Cotia (dia 14).

A unidade móvel do Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), vai atender presencialmente das 10h às 16h, exceto durante o próximo final de semana e no feriado de Proclamação da República, no dia 15.

Segundo o governo do Estado, os especialistas do Procon-SP vão orientar a população sobre como encaminhar reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia na região metropolitana, além da dificuldade de acesso aos canais de atendimento das concessionárias.

14/11 – Terminal EMTU Cotia (Rua Katar Name, 151 – Vila Mont Serrat – Cotia);

16/11 – Terminal EMTU Luiz Bortolosso (Praça dos Emancipadores – Quitaúna, Osasco).