Perseguição termina com bandido morto e dois presos na Granja Viana, em Cotia

Perseguição termina com bandido morto e dois presos na Granja Viana, em...

Um suspeito morreu e dois foram detidos pela Polícia Militar após uma perseguição que terminou na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, na noite desta quarta-feira (8). Os três indivíduos estavam em um veículo roubado.

A perseguição começou na saída do Rodoanel para a rodovia Raposo Tavares e só terminou em frente a uma escola infantil, onde dois dos três indivíduos desceram do carro e tentaram invadir o local. Dois deles haviam sido condenados por homicídio em Itapecerica da Serra, segundo autoridades.

De acordo com a PM, o criminoso que ficou dentro do carro tentou puxar a arma de um dos policiais no momento em que seria algemado. Nessa hora, ambos entraram em luta corporal e o policial disparou contra o suspeito, que chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu e morreu.

Os outros dois indivíduos foram detidos. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 32. Dentro do veículo usado pelos criminosos, a polícia localizou ainda um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12.

A ocorrência gerou pânico em moradores e motoristas que transitavam na região, e mobilizou dezenas de viaturas da Polícia Militar. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.

