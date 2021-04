Procurado por assassinato em Osasco é preso na Praia Grande

Um homem de 22 anos que era procurado pela Justiça acusado de um assassinato em Osasco em abril do ano passado foi preso em Praia Grande, no litoral paulista, pela Polícia Civil.

Ao ser abordado por policiais civis, no bairro Melvi, na Praia Grande, o criminoso admitiu que estava foragido e que a arma utilizada no crime estava em sua residência, no mesmo bairro.

No imóvel, foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração raspada, dez munições intactas e sete munições deflagradas do mesmo calibre, escondidas em meio a roupas jogadas no quarto.

Também foram apreendidos três celulares, quatro correntes e seis relógios de pulso no local.

Além do crime cometido em Osasco, ele é suspeito de participação em um roubo cometido contra um motorista de aplicativo na Praia Grande, em janeiro.