Programação de férias do Parque Shopping Barueri tem teatro infantil gratuito

O Parque Shopping Barueri apresenta nos dias 15 e 29 de janeiro quatro espetáculos de teatro infantil.

No dia 15, às 15h, as famílias poderão assistir ao clássico Chapeuzinho Vermelho. Em seguida, às 17h, a apresentação será O Mágico de Oz. Já no dia 29, às 15h, será encenado A Bela e a Fera, e às 17h, Pinóquio. Haverá distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.

A ação será realizada no Espaço Coworking (Piso L2), tudo gratuito e aberto ao público.

O Parque Shopping fica na Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia, Barueri.