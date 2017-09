Projeto determina instalação de bebedouro e comedouro para cães nas praças de Osasco

O vereador Ralfi Silva (PODE) apresentou esta semana na Câmara de Osasco o projeto de lei 353/2017, que determina a instalação, por parte da Prefeitura, de bebedouros, casinhas e comedouros para cães nas praças e áreas de lazer do município.

“O problema do abandono de animais é recorrente em nosso município. Visando dar uma melhor condição de vida a esses animais, o projeto de implantação de casinhas, comedouros e bebedouros vem para contemplar as necessidades básicas dos animais. São elas: alimentação, água e local quente e confortável para dormirem, principalmente nos dias com temperatura baixa e chuva”, justifica Ralfi na proposta.

“Outro aspecto a ser considerado, é que o fornecimento de condições ideais deverá trazer os animais para próximo do projeto, onde poderemos fazer um senso desses animais, captá-los e encaminhá-los à zoonoses com objetivo de castrá-los, além de deixarmos aptos para serem encaminhados a feiras de adoção”, destaca o parlamentar.

Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado na Câmara pelos vereadores e sancionado pelo prefeito.