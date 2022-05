Quermesse da Catedral de Osasco começa neste sábado

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, retoma neste fim de semana a Tradicional Quermesse, com várias comidas típicas e atrações especiais.

publicidade

A quermesse é realizada no estacionamento da Avenida Santo Antônio e na parte inferior da igreja onde também está localizada a Praça do Antigo Seminário. São mais de 2 mil metros quadrados para o público aproveitar o evento.

Já o cardápio da Quermesse conta com várias delícias, como lanche de pernil, pamonha, bolos, doces, espetinho de churrasco, fogazza, entre outras. Também haverá macarronada com almondegas, ao sugo, nhoque, lasanha e caldo verde.

publicidade

Já entra as atrações estão: o Bingo para os adultos (toda a renda é revertida para os projetos da Igreja) e para as crianças: Pescaria, Boca do Palhaço, Jogo das Argolas, e muito mais.

Quermesse da Catedral de Santo Antônio

publicidade

Data: de 14 de maio a 31 de julho /

Horário: aos sábados: das 10h às 22h e aos domingos das 8h às 22h /

Quanto: Até às 18h a entrada é gratuita. A partir das 18h a entrada custa R$ 5 por pessoa. Crianças até 12 anos não pagam entrada //

Onde: Avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco