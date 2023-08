Ranking aponta Osasco como a terceira cidade mais segura entre as que tem população acima de 500 mil

O Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©, da empresa MySide, aponta que Osasco é a terceira cidade mais segura do país entre as que tem mais de 500 mil e até 1 milhão de habitantes.

O ranking compila os dados de óbitos registrados pelo Ministério da Saúde e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa registrada em Osasco é 8,6 homicídios a cada 100 mil habitantes.

No Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©, elaborado pela MySide, a taxa média de assassinatos no país a cada 100 mil habitantes foi de 24,9. Por outro lado, em Julho de 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgou seu anuário, onde a taxa de assassinatos registrou índice inferior, com 23,4 (o FBSP considera dados das Secretarias de Segurança Pública).

Acima de Osasco com a mesma faixa de população, estão Uberlândia (MG), com 6,9 homicídios/100mil e São José dos Campos (SP), com 7,9. Osasco supera no ranking capitais como Florianópolis (SC), com 9,5/100 mil, e Cuiabá (MT), com 16,4/100 mil.

O ranking completo pode ser visto em myside.com.br/cidades-mais-seguras-brasil-anuario-2023.