Rede OXXO pretende abrir 30 mercados 24 horas em Osasco nos próximos meses

A rede mexicana de mercados OXXO inaugurou, nesta terça (22), sua terceira unidade em Osasco, na rua Antônio Agú, região central. Agora, além desta, a rede tem lojas recém-abertas na rua Dona Primitiva Vianco e na Avenida Olavo Bilac, no KM 18.

De acordo com o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), o grupo pretende continuar sua expansão e abrir 30 mercados na cidade nos próximos meses. “Lojas da rede mexicana OXXO são inauguradas em Osasco. O grupo quer alcançar 30 unidades nos próximos 15 meses no município”, declarou, nesta terça-feira, nas redes sociais.

O prefeito afirmou ainda que todos os funcionários contratados para trabalhar nos mercados OXXO são moradores de Osasco e que a maior parte deles estava desempregada.

A unidade inaugurada hoje em Osasco é a centésima da rede no Brasil, onde a operação é gerida pelo Grupo Nós, joint venture da Raízen e Femsa Comercio.

Mercado 24 horas

A rede OXXO chegou ao Brasil no final de 2020, abrindo suas primeiras unidades em Campinas e, em seguida, em Jundiaí. Em junho de 2021, a marca desembarcou na capital paulista.

Desde janeiro de 2022, opera uma unidade na região central de Osasco, na rua Dona Primitiva Vianco e outra na Avenida Olavo Bilac, no KM 18, aberta em março e, agora, o OXXO 100, que acaba de ser inaugurado na Rua Antônio Agú.

Entre os diferenciais dos mercados OXXO está o funcionamento 24 horas. Um dos destaques do mercado é a padaria, com produção própria de pães. Há também um Food Service com variedade de salgados, sanduíches, pizzas, refeições prontas, sobremesas e bebidas quentes e geladas.