Referência em medicina diagnóstica, Grupo Sabin chega a Osasco e Barueri

O Grupo Sabin, referência em medicina diagnóstica fundado há 38 anos, acaba de concluir a migração da marca para Osasco e Barueri. Presente em mais de 15 estados brasileiros e no Distrito Federal, a chegada à região faz parte do plano de expansão da rede.

Lídia Abdalla, presidente da empresa, celebra a conclusão desta etapa e detalha a importância da nova fase para o mercado regional. “Osasco e Barueri são grandes cidades na região metropolitana, juntas somam uma população de mais de um milhão de pessoas. Com nossos serviços integrados de análises clínicas e exames de imagem, apoiamos a população e a comunidade médica no processo diagnóstico preciso e mais rápido, auxiliando também na prevenção de doenças e no acompanhamento da saúde dos clientes. Além disso, nossas unidades geram empregos e desenvolvimento para a economia local”, destaca.

A executiva enfatiza este como mais um marco na história de quase quatro décadas do Grupo Sabin no Brasil e reforça os benefícios à comunidade local. Desde a chegada na região, com a aquisição do Ultracon, o Sabin integrou as unidades locais ao padrão de atendimento da empresa em todo o país e também ampliou a oferta aos clientes com a ampliação do portfólio de análises clínicas.

Em Osasco e Barueri, o comando fica por conta dos executivos July Ramos e Felipe Neves, que coordenam um time dedicado à atenção e aos cuidados com a saúde nas duas localidades. “Agora, é o nosso amplo portfólio de serviços integrados de análises clínicas e exames de imagem, que dá suporte à população e à comunidade médica com diagnósticos mais rápidos e precisos, proporcionando melhorias no trabalho de prevenção de doenças e agilidade no acompanhamento clínico”, afirma July Ramos.

A executiva observa que “a regional oferece diferenciais como o serviço móvel de atendimento a empresas e pacientes, além das parcerias firmadas com diversos setores do mercado regional.

Já Felipe destaca também que a empresa mantém para o próximo ano um plano estratégico de ampliação da marca nas duas cidades. “Estamos ampliando nossas parcerias locais para levar nosso atendimento a mais clientes. levando o nosso amplo o portfólio de exames e investindo na extensão do nosso serviço móvel às mais diversas localidades. Também estamos aprimorando nosso serviço de atendimento digital e ambiente e-commerce, para assegurar agilidade de acesso e marcação de exames, priorizando sempre uma gestão com o paciente no centro do cuidado”, concluiu Felipe.

Parceria com a Prefeitura de Osasco

O Grupo Sabin, por meio do Instituto Sabin (responsável pelo investimento social da empresa), também tem atuação na região. Este ano, em parceria com a Prefeitura Municipal de Osasco e a Secretaria de Saúde de Osasco, a instituição lançou o espaço Ludoteca, projetado dentro do Centro de Apoio Psicossocial Infantil de Osasco, o Caps “Liliane Alves Dias”, para acolher crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência.

“Em todas as cidades onde estamos presentes, buscamos contribuir com o desenvolvimento econômico da região e também social, por meio do Instituto Sabin, abraçamos ações e iniciativas para fortalecer as organizações de impacto social, bem como prestar assistência às comunidades em situação de vulnerabilidade social. Em São Paulo já são 16 espaços Ludotecas ajudando a transformar a realidade das crianças e adolescentes”, finaliza a presidente.