Restaurantes do chef Leandro Polack em Alphaville oferecem pratos especiais na Semana Santa

Na próxima semana, quando se comemora a Páscoa, os restaurantes La Cucina Piemontese e Santi, que são comandados pelo Chef Leandro Polack, em Alphaville, Barueri, apresentam pratos especiais em seus cardápios. Como é tradição na celebração cristã, os frutos do mar estão em destaque.

publicidade

No La Cucina Piemontese, localizado na Avenida Valville, 550, a semana santa tem o especial “Baccalà in Úmido”, cremoso, com batatas, azeitonas, alcaparras, molho pomodoro, ovos e cebola (R$ 94,00). “Esse é um prato mediterrâneo cheio de influências que adaptei ao paladar do brasileiro para essa Páscoa”, disse Polack. “Bem cremoso, é ideal para comer acompanhado de pão italiano.”

Na hora da sobremesa quem brilha no La Cucina são as delícias como o Prestígio, um bolo gelado de coco servido com ganache de chocolate e sorvete artesanal de coco (R$ 36,00) e o Nutella, agora servido com sorvete artesanal de morango (R$ 36,00).

publicidade

Já para quem prefere algo mais tradicional, a casa traz seu clássico Tiramisu feito com creme de mascarpone, café expresso e biscoito champanhe com cobertura de chocolate em pó 50% e o seu Millefoglie, mil folhas de creme patissiére de chocolate branco servido com calda de doce de leite.

Já no Santi, o destaque fica para uma tradicional receita de bacalhau do chef Leandro Polack: o saboroso “Millefoglie di Baccalá”, um mil folhas de bacalhau cremoso com batata, tomate, azeitonas e ovos (R$ 94,00). Para a sobremesa, a sugestão é o bolo de cenoura com calda de brigadeiro incrivelmente cremoso (R$ 34,00).

publicidade

Polack, comanda o La Cucina Piemontese desde 2013 e inaugurou o Santi há pouco mais de 3 meses. Essa nova casa do Chef traz uma experiência culinária sensorial, unindo o sabor dos pratos contemporâneos a um espaço que privilegia a interação do público frequentador.

“O Santi aos poucos está conquistando novos clientes entre moradores e o público corporativo e estamos satisfeitos com esses primeiros meses”, explica Polack. Já o La Cucina Piemontese segue aproximando os visitantes das tradicionais delícias da cozinha italiana contemporânea, localizado em um dos pontos mais charmosos de Alphaville.

As opções especiais para a Semana Santa no Santi e no La Cucina Piemontese estarão disponíveis de 7 a 9 de abril.

SERVIÇO

SANTI

Horário de funcionamento: De terça a sábado das 12h às 23hrs e domingo das 12h30 às 16h /

Endereço: Alameda Mamoré, 809 – Alphaville /

Contatos: WhatsApp (11) 99388-5201 / leslie@santirestaurante.com.br

LA CUCINA PIEMONTESE

Horário de funcionamento:

3ª das 12:30 às 16hrs / 19hrs às 22hrs

4ª a SAB das 12:30 às 16hrs / 19hrs às 23hrs

Domingo – 12:30 – 16hrs

Endereço: Avenida Valville, 550 – Alphaville

Reservas pelo telefone fixo (11 4154-4617) ou WhatsApp (98809-0415)