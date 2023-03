Final da Superliga B entre Bradesco Esportes e BluVôlei será amanhã (29) no Liberatti

Será disputado amanhã (29), às 21h30, no Ginásio José Liberatti a final da Superliga B Feminina de Vôlei.

A partida será entre o time de Osasco, Bradesco Esportes, contra a equipe de Blumenau, o BluVôlei.

A entrada é franca e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Os dois finalistas têm direito ao acesso à Superliga principal na próxima temporada, no entanto, o time de Osasco (que treina no Jardim Cipava) ainda não divulgou se pretende participar do campeonato principal ou ficar apenas nas categorias de base.

Caso o Bradesco não assuma a vaga a que tem direito na Superliga A, a vez passa ao terceiro colocado, vaga que será disputada entre o time de Taubaté e o de Vinhedo, em Taubaté, às 19h.

A final será transmitida pelo canal SporTV.