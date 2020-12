Retrospectiva 2020 | Apostadores de Osasco e região que se deram bem nas loterias

Retrospectiva 2020| Durante o mês de dezembro, o Visão Oeste vai relembrar assuntos que foram destaques nesse ano. Muitos apostadores de Osasco, Barueri e região se deram bem e ganharam prêmios milionários nas loterias ao longo do ano.

Em dezembro, um apostador de Osasco ganhou R$ 3,7 milhões na Lotofácil ao acertar sozinho as 15 dezenas do concurso 2.100. Segundo a Caixa, a aposta vencedora foi realizada em uma lotérica da Vila Ayrosa. Clique aqui para ler a matéria completa.

E teve aposta milionária também em Jandira. No mês de setembro, um apostador conseguiu faturar R$ 2,5 milhões na Lotofácil da Independência. Leia a matéria na íntegra.

Em fevereiro, um apostador de Osasco levou R$ 162 mil na quina da Mega-Sena (Clique aqui para ler a matéria). Neste mesmo mês, apostas de Barueri e Itapevi também marcaram a quina e faturaram R$ 61 mil cada. Clique aqui para relembrar.

No primeiro mês do ano, um apostador de Barueri faturou meio milhão de reais ao acertar as 15 dezenas da Lotofácil. Leia a matéria completa.

