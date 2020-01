Aposta de Barueri ganha quase R$ 500 mil na Lotofácil

Uma aposta feita em Barueri foi uma das cinco que tiveram 15 acertos no sorteio do concurso 1.921 da Lotofácil, realizado nesta segunda-feira (27). O sortudo ou sortuda barueriense faturou a bolada de R$ 493,9 mil. A aposta foi feita em uma lotérica no Jardim Belval.

Os números sorteados foram 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 21 e 24.

Além dos cinco apostadores que acertaram os 15 números, de acordo com a Caixa 326 apostas tiveram 14 acertos e ficaram com R$ 2,3 mil cada; 12.021 apostas tiveram 13 acertos e ganharam R$ 25; 164.638 apostadores acertaram 12 números e faturaram R$ 10; e 998.872 apostas tiveram 11 acertos, ficando com R$ 5.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (29) e tem premiação estimada em R$ 2,5 milhões.