Retrospectiva 2022 | Idosa teve perna amputada após ter sido atropelada por ônibus em Osasco

Retrospectiva 2022 | Com poucos dias para o fim de dezembro, o Visão Oeste vai relembrar alguns assuntos que foram destaque ao longo do ano. Em junho, uma idosa de 64 anos teve a perna amputada após ter sido atropelada por um ônibus em Osasco. O caso gerou grande repercussão.

A câmera de monitoramento de uma residência que fica perto do local do acidente registrou a hora que a passageira desembarcou do coletivo, na avenida Dolores Lupiano Moioli. Ela chegou a colocar a bengala no chão, mas não deu tempo de sair do ônibus, que começa a andar e a atropela. Leia aqui a matéria na íntegra.

Após o ocorrido, empresas que operam o transporte coletivo que atendem as cidades de Osasco, Barueri e região chegaram a proibir o desembarque pela porta do meio, habilitando apenas a porta traseira para tal. Relembre.

