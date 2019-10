Roda-gigante de 30 metros de altura chega a shopping de Barueri

A Roda-Gigante Brasil, uma das maiores rodas-gigantes transportáveis da América Latina, chega ao Shopping Tamboré, em Barueri, nesta quinta-feira (24h). Com 30 metros de altura, a atração fica no estacionamento externo do shopping.

A atração garante um show de iluminação com diversos efeitos e cores e conta com 20 cabines fechadas, com capacidade para seis pessoas em cada. Para que ninguém fique de fora da diversão, há a Gôndola Acessível, que é adaptada para cadeirante e um acompanhante.

O ingresso para o público em geral custa R$ 20 e R$ 10 (meia). A atração fica até janeiro no Shopping Tamboré.

Pet Friendly e Área VIP

Para garantir o entretenimento de toda a família, a Roda-Gigante Brasil oferece a Cabine Pet, uma gôndola separada e sinalizada que está à disposição dos donos de animais de pequeno e médio portes para que levem seus companheiros a esse incrível passeio.

O revestimento transparente que envolve toda a cabine impede que o animal saia da gôndola, proporcionando uma volta divertida e sem preocupações.

Outro destaque da Roda-Gigante Brasil é a Gôndola VIP, uma cabine especial, que conta com assentos revestidos em couro ecológico, tapete, cortinas e mesa, na qual o visitante é servido com espumante e castanhas, além de desfrutar a vista durante sete voltas. A entrada na Gôndola VIP é com hora marcada.

Serviço

Roda-Gigante Brasil no Shopping Tamboré

Local: Estacionamento do Shopping Tamboré – Av. Piracema, 669, Barueri

Data: 24/10 a 14/01/2020

Horário de funcionamento: 2ªf a 5ªf: 13h às 22h, sexta e sábado: 10h às 22h, domingo: 12h às 22h

Valores:

Inteira – R$ 20,00

Meia – R$ 10,00*

Lojista – R$ 8,00

Pet Friendly – R$ 5,00

Gôndola Vip (Até 6 pessoas) – R$ 210,00

Quantidade de voltas – 07

Na Gôndola Vip o agendamento pode ser realizado diretamente na bilheteria ou pelo número (48) 99999-6152.

*Quem tem direito à meia entrada: estudantes, idosos, portadores de deficiência e seu acompanhante, quando necessário.