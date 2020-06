Rogério Lins anuncia construção de 4 novas creches e escolas em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou, na noite desta terça-feira (23), que a Prefeitura vai construir quatro novos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef). As unidades serão construídas nos bairros Portal D’Oeste, Jaguaribe, Jardim Mutinga e Jardim Helena.

Ainda nesta terça-feira, Lins fez o lançamento da pedra fundamental no terreno da nova creche, que fica na avenida Jaguaribe, 966. A CEMEI vai atender 168 crianças com até cinco anos, em tempo integral e meio período.

De acordo com a administração municipal, a nova creche do Jaguaribe terá seis salas de aula, sendo duas de berçário, refeitório, fraldários, solários, banheiros adaptados para as crianças, pátio coberto e descoberto, cozinha, além de salas de secretaria, de professores e de coordenação, lactário, estacionamento, vestiário para funcionários e lavanderia.

“Quando a gente investe na base, que é a educação, investe num futuro melhor para nossa cidade. Hoje é um dia de muita felicidade para nós”, disse Lins ao lançar a pedra fundamental para a construção da nova CEMEI.

Atualmente, quase 70 mil alunos são atendidos pela rede municipal de ensino, composta por 143 escolas municipais e sete conveniadas.