Rogério Lins anuncia que pagará o piso nacional para enfermagem

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), anunciou em suas redes sociais, que Osasco pagará piso nacional para enfermeiros e técnicos de enfermagem, mesmo que haja discussão judicial.

Uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso neste domingo (4), suspendeu o piso salarial da enfermagem, sancionado por Jair Bolsonaro (PL) e aprovado no Congresso Nacional no mês passado.

A norma fixava o salário mínimo de R$ 4.750 para os enfermeiros e para os técnicos em enfermagem 70% desse valor, e auxiliares de enfermagem e parteiros, 50%.

Segundo o prefeito, a iniciativa é uma forma de reconhecimento para a categoria profissional.

“Essa é a melhor forma de reconhecermos e valorizarmos quem tanto faz por nós! Foram gigantes na pandemia, continuam sendo até hoje!”