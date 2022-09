Espetáculo O Pequeno Dom Quixote é atração gratuita no Teatro Municipal de Osasco

Espetáculo O Pequeno Dom Quixote é atração gratuita no Teatro Municipal de...

O Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, será palco do musical infantil “O Pequeno Dom Quixote” nos dias 13 e 14 de setembro. A entrada é gratuita e livre para toda a família.

O espetáculo é uma adaptação livre do livro “Dom Quixote”, clássico do autor Miguel de Cervantes. A história se passa em meio a uma trupe de circo-teatro que chega à cidade e que encenará as desventuras de um cavaleiro andante.

O Pequeno Dom Quixote é escrito por Gustavo Libanori, com direção cênica de Bruno Ferian e direção musical de Dri Barea.

Na terça-feira (13), a apresentação será realizada às 14h, e na quarta (14), às 10h e às 14h.

O projeto é realizado pela Mercúrio Cultural, com patrocínio da Dacarto, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Think Projetos e Secretaria de Cultura de Osasco.