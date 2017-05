Rogério Lins atende a população pessoalmente nesta quarta-feira, 17

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), vai realizar nesta quarta-feira, 17, das 8h à 18h, na Sala Osasco (anexa à Prefeitura), o programa “Fale com o Prefeito”, no qual ele, secretários municipais e técnicos da administração vão ouvir pessoalmente reclamações e sugestões de moradores da cidade. As senhas para quem quiser participar vão ser distribuídas a partir das 7h.

“Amanhã, das 8h às 18h, estaremos com toda nossa estrutura e equipe, das mais diversas secretarias, para atender você. E todas as sugestões e reivindicações são bem-vindas”, afirmou Rogério Lins em transmissão ao vivo por meio de sua página do Facebook na tarde desta terça-feira, 16 (assista abaixo).

“Não importa qual a sua reivindicação, aqui você vai ter a atenção devida”, afirmou o prefeito de Osasco. “Além de atender, [representantes da Prefeitura de Osasco vão] entender o seu projeto, sua reivindicação, e dar o encaminhamento”, disse Lins.