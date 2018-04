Rogério Lins entrega uniformes escolares em escola da zona Norte de Osasco

A Prefeitura de Osasco, através da Secretaria de Educação, segue com a entrega de uniformes escolares para os alunos da rede municipal. Na sexta-feira, 13, o prefeito esteve na Cemei “Leonil Crê Bortolosso”, no Helena Maria, zona Norte de Osasco, para acompanhar a entrega.

O prefeito destacou que hoje as crianças das creches também ganham uniforme escolar. “Antes as crianças das creches só ganhavam uniforme escolar quando sobrava, hoje é prioridade entregarmos os uniformes para as nossas crianças de creche. A gente sempre vai tratá-las com muito carinho”.

A Cemei Creche “Leonil Crê Bortolosso” atende 280 crianças, de 4 meses a 3 anos e 11 meses.

Saúde

Além de fazer a entrega dos uniformes escolares para centenas de alunos, o prefeito falou sobre os investimentos na área de Saúde na zona Norte.

“Estamos trabalhando para avançar no serviço de pediatria 24 horas. Hoje temos pediatria na UPA da Vila Menk. Antes, era só no Hospital Antônio Giglio. Há uma semana inauguramos a nova ala pediátrica de internação, que tem toda a infraestrutura para atendimento às crianças”, afirmou Rogério Lins.

” O próximo passo é reformar o Pronto-Socorro ‘Osmar Mesquita’, que atende a muitos de vocês e fazer com que tenha a mesma qualidade de atendimento de pediatria 24 horas, além de ortopedia, clínico geral e dentista. Assim a cidade terá, além da região central, mais dois pontos com pediatria 24 horas para atender os filhos de vocês”, completou.