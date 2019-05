Rogério Lins fala sobre ações na Segurança em Osasco em seminário nacional em Brasília

Osasco foi uma das três cidades destacadas no Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública, ocorrido em Brasília, na quarta-feira (29). O prefeito Rogério Lins falou sobre ações no setor em andamento no município.

“Num Brasil com mais de 5 mil cidades, Osasco foi uma das 3 escolhidas para explanar a Segurança Pública, os desafios, as experiências e a importância de os Municípios receberem investimentos do governo federal, para que possam investir mais, equipar e modernizar as polícias municipais”, informou o chefe do Executivo em suas redes sociais.

Durante sua exposição, apresentada a deputados e representantes das forças de segurança do país, o prefeito falou sobre ter dobrado o orçamento da Segurança Pública; a realização de concurso público que dobrou o efetivo da Guarda Civil Municipal; da contratação de viaturas mais potentes que são utilizadas nas operações Amanhecer, Lazer e Entardecer Seguro; da aquisição de armas Glock; da criação da Escola de Formação da GCM, além dos investimentos no COI (Centro de Operações Integradas) e o sistema inteligente, com câmeras de monitoramento, integração das forças – polícias Civil e Militar e Guarda Municipal -, dos serviços de emergência – SAMU e Defesa Civil – e do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), para atuação rápida em casos de impacto no dia a dia da cidade, entre outros assuntos.

Lins também apresentou os primeiros índices positivos da integração entre as forças de segurança na cidade e falou sobre a valorização da Guarda Civil Municipal com a instituição do Plano de Carreiras.

O prefeito ressaltou que os investimentos continuam. “Continuaremos trabalhando muito para fazermos de Osasco uma cidade cada vez mais segura”, concluiu.

