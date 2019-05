Servidores de Osasco oficializam decisão de entrar em greve na segunda-feira (3)

Os servidores de Osasco notificou oficialmente a Prefeitura sobre decisão da categoria de entrar em greve na segunda-feira (3), com manifestação pela manhã em frente a Prefeitura, conforme definido em assembleia na terça-feira (28).

A notificação oficial foi enviada nesta quarta-feira (29) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos de Osasco e Região (Sintrasp) à Secretaria Municipal de Administração e cumpre determinação legal.

A Prefeitura oferece aos funcionários do município reajuste salarial de 5,3% e vale-alimentação de R$ 400. O aumento, segundo o prefeito de Osasco, é o maior para o funcionalismo na região e um dos maiores do país.

“Nós conquistamos não somente o maior aumento da região como um dos maiores reajustes salariais de todo o Brasil. Mesmo em tempos de crise, é um reajuste acima da inflação”, declarou Rogério Lins, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Os servidores reivindicam 10% de reajuste e R$ 550 de vale-alimentação, entre outras pautas. “Nos últimos anos as perdas salariais têm sido cruéis para o funcionalismo”, diz o presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco e Região (Sintrasp), Toninho do Caps.

