Rogério Lins faz mudanças no secretariado de Osasco e anuncia novos titulares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), assinou nesta segunda-feira (22), o termo de posse de dois novos secretários; do novo presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO); e do novo secretário adjunto de Governo. A cerimônia foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal.

publicidade

Michel Conde, ex-secretário adjunto de Governo, vai comandar a recém-criada Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, que está ligada à Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico. Ele já ocupou os cargos de diretor e secretário adjunto de Habitação. Hamilton Sant’Ana será o novo adjunto de Governo.

Daniel Calió Sanches assume a Secretaria Executiva de Licenciamento e Cadastro Imobiliário e Controle do Uso do Solo. Ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Bandeirante de São Paulo.

publicidade

Francisco Cordeiro da Luz Filho assume a presidência do IPMO, cargo que já ocupou em 2011. Químico de formação, também fez Direito e Economia, é gestor público e empresarial e idealizador e coordenador do Fórum Paulista de Regimes Próprios de Previdência Social, que reúne institutos de previdência com o objetivo de aperfeiçoar a atuação desses órgãos.

“Agradeço a todos os que passaram pelo governo e fizeram o seu melhor. Essas mudanças não têm a ver com competência, pois todos os que ocupavam esses cargos eram altamente gabaritados. Elas visam oxigenar a Administração Pública para continuarmos a melhorar os nossos serviços”, disse o prefeito, na ocasião.

publicidade

Também participaram da cerimônia demais secretários municipais e vereadores, além do ex-prefeito de Osasco Jorge Lapas e o ex-vereador Mário Luiz Guide.

Troca de comando

Na última quarta-feira (17), Rogério Lins já havia anunciado a criação de duas novas secretarias (Casa Civil e Família, Cidadania e Segurança Alimentar), além da troca de comando em outras duas (Meio Ambiente e Cultura) e também na chefia de Gabinete.

Ribamar Silva assumiu a Casa Civil; Marcelo Couto Dias, Família, Cidadania e Segurança Alimentar; Cláudio da Locadora, Meio Ambiente; Paulinho Samba de Rua é o novo secretário de Cultura; e Fábio Grossi, ex-secretário de Meio ambiente, agora é chefe de Gabinete.