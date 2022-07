Rogério Lins faz visita técnica às obras do hospital e creche na zona norte de Osasco

Rogério Lins faz visita técnica às obras do hospital e creche na...

As obras do Hospital da Criança e da Mulher e da Creche Mundo da Criança, ambos na Avenida Getúlio Vargas, na zona norte de Osasco, receberam a visita técnica do prefeito Rogério Lins nessa segunda-feira (5).

Na visita, o prefeito conferiu a concretagem das três lages do hospital e toda a parte de alvenaria, que já foram concluídas. As obras estão na fase de nivelamento para colocação do piso vinílico.

As paredes vão receber, após o cabeamento elétrico e rede hidráulica, revestimento cerâmico e o forro em drywall.

O novo hospital que está sendo construído na zona norte de Osasco terá 3 salas de centro cirúrgico, 10 leitos de UTI, 6 leitos de enfermaria, 10 leitos de enfermaria lactante, setor de aleitamento materno, 8 leitos de enfermagem cirúrgica, 8 leitos de enfermagem de adolescentes, 8 consultórios, emergência, apoio, sala de raio X, sala de tomografia, sala de espera, apoio cirúrgico e administrativo, entre outros.

A previsão é de que a obra seja concluída até o final deste ano.

Já a creche Mundo da Criança está praticamente concluída. O prédio, que irá atender 1.300 crianças, está na fase dos acabamentos e deve ser entregue nos próximos dias.