O sábado (8) será de sol e céu aberto em toda região. As nuvens vão dar um tempo e as chuvas também. E será de calor também, com temperaturas em elevação.

Veja como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima 16°C

Máxima 28°C

Barueri

Mínima 16°C

Máxima 28°C

Carapicuíba

Mínima 15°C

Máxima 27°C

*Com informações do Climatempo