São Paulo tem novo recorde de mortes por coronavírus em um dia

O estado de São Paulo bateu mais um recorde na crise do covid-19. De ontem (8) para hoje (9), o estado registrou 68 mortes por coronavírus, maior número registrado em apenas um dia desde o início da pandemia no Brasil. Com isso, o estado já soma 496 mortes por coronavírus.

São 7.480 casos confirmados da doença no estado. A doença foi identificada em 141 cidades paulistas, sendo que, em 55 delas, houve pelo menos uma morte.

Os casos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, estão concentrados, em sua maioria (82,2%), em pacientes com 60 anos ou mais.

Agência Brasil