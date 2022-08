Secretaria da Educação de SP oferece vagas de estágio de nível superior na região

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (Seduc-SP) está oferecendo 158 vagas de estágio de nível superior. Algumas dessas vagas são para a região, nas diretorias de ensino. cidades de Osasco, Carapicuíba e Itapevi.

Os estágios são para os estudantes dos cursos superiores de Administração de Empresas, Administração Pública/Gestão de Políticas Públicas, Ciências Contábeis e Direito. Para os candidatos com deficiência, são reservadas 10% das vagas para cada curso.

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos até a data da posse, ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil, estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e com as obrigações militares, se for do sexo masculino, e não ter feito estágio por período superior a 18 meses na Seduc-SP, exceto pessoas com deficiência. A previsão de conclusão do curso não pode ser inferior a seis meses.

A contratação e processo seletivo serão realizados pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). As inscrições e prova objetiva deverão ser realizadas no site www.ciee.org.br de 9 a 24 de agosto, até 12h.

O valor da bolsa auxílio é de R$ 937,59 por mês para 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias no máximo, e o auxílio transporte é de R$ 193 mensais. O contrato é de no máximo 24 meses, exceto para pessoas com deficiência.

A prova terá 20 questões objetivas de múltipla escolha com quatro alternativas, sendo 10 questões de português e 10 de conhecimentos gerais: meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais; história e geografia; cultura e sociedade: música, literatura, rádio, cinema e televisão; atualidades e responsabilidade social.