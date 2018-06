Secretaria de Saúde de Barueri pede que população mantenha cadastro atualizado

Você sabia que mais de 40% dos contatos que os equipamentos de saúde fazem com os usuários falham por falta de atualização dos dados cadastrados? Esses números podem ser bem mais altos. Durante o mutirão de oftalmologia, por exemplo, a cada 100 ligações, apenas cerca de 20 obtiveram sucesso.

Publicidade

É por isso que a Secretaria de Saúde de Barueri vem fazendo um apelo para que a população mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais, especialmente o endereço e os números de telefone.

A Coordenadora de Saúde, Adriana Poladian, explica que hoje em dia a maioria das pessoas só têm telefone móvel e que a troca de chip (número) ocorre com grande frequência e os usuários da Saúde não atualizam seus dados quando os números mudam, daí a dificuldade de contatá-los para avisar sobre exames e outros procedimentos.

“A Saúde sempre entra em contato nas marcações de consulta, quando a pessoa está na fila, ou por algum resultado de exame que der alterado. Quando o exame está normal, esperamos a pessoa ir buscar, mas quando o exame dá alguma alteração, precisa ter mais urgência no tratamento”, explica Adriana.

Como atualizar

A atualização das informações podem ser feitas em qualquer uma das 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O cadastro exige apenas informações pessoais e de contato, RG e comprovante de endereço.

Publicidade

De acordo com Adriana, “é importante ressaltar que quando não conseguimos contato telefônico, mandamos aerograma para o endereço, o que também falha se o endereço não for mais o mesmo, mas temos mais sucesso por esse meio porque é mais difícil a mudança de domicílio do que a de telefone”.

O absenteísmo tem sido um grave problema na saúde pública brasileira. Ela não gera prejuízos apenas ao paciente, mas também aos cofres públicos.

Muitas vezes, o poder público faz contratos de exames extras com laboratórios particulares para diminuir a espera dos usuários e os valores pagos se perdem com a falta do paciente. O mesmo ocorre com consultas, cujos horários marcados não podem mais ser recuperados.