Secretaria de Saúde de Cotia realiza Campanha Março Lilás

A Secretaria de Saúde de Cotia promove em março uma programação especial para a Campanha Março Lilás, mês prevenção e o combate ao câncer de colo de útero.

publicidade

Além de intensificar a coleta de Papanicolaou (livre demanda), com cinco UBSs funcionando até as 19h, a cidade vai realizar o Dia D, com uma programação especial sobre o tema em 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no dia 25.

As UBSs com horário estendido (das 17h às 19h) até o dia 31 de março obedecerão ao seguinte cronograma:

publicidade

Atalaia – dias 8, 15, 22 e 29

publicidade

Caucaia – dias 8, 15, 22 e 29

Arco-Íris – 7, 14, 21 e 28

Miguel Mirizola – 8, 15, 22 e 29

Portão – 9, 16, 23 e 30

Cronograma de Coleta de Papanicolau

Não precisa de pedido médico