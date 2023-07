Segunda fase da canalização do Vale do Sol, em Itapevi, deve terminar em setembro

Segunda fase da canalização do Vale do Sol, em Itapevi, deve terminar...

A Prefeitura de Itapevi anunciou que a segunda fase das obras de canalização do Córrego Vale do Sol deve ser concluída em setembro. Nessa fase está previsto o término da canalização das vias próximas ao Córrego Vale do Sol.

Na etapa seguinte, a fase 3 da obra, será a construção de um piscinão e continuidade das obras pelo Jardim Rainha, nas ruas Benedito Dias Siqueira, Dr. José Pedro de Castro, Ana Araújo de Castro e Avenida Nove de Julho.

Segundo avaliação da Prefeitura, as obras de canalização e drenagem do Vale do Sol estão 80,4% concluídas.

O obra, que tem investimento de R$ 34 milhões, visa resolver o problema das enchentes na região central da cidade e no Jardim Rainha e Vale do Sol.

Atualmente, a Prefeitura está assentando aduelas nos trechos da Rua Leopoldina de Camargo – entre a Rua Vereador Paulino Lanzillo e Rua Manoel Alves Mendes -, da Rua Catharina Durante de Camargo, que fica da Avenida Ana Araújo de Castro a Rua Vereador Benedito Francisco Chaves, e da Rua Catharina Durante de Camargo com a Rua Vereador Benedito Francisco Chaves e Rua Benedito Dias Siqueira.

