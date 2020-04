Segurança da Linha 8 da CPTM morre de covid-19 e amigos se despedem e alertam: “coronavírus não é brincadeira”

O segurança Luis Papim, que trabalhava na Linha 8-Diamante da CPTM, que atende Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi, morreu por complicações do novo coronavírus (covid-19), na última quinta-feira (2). Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens e alertaram sobre a pandemia e o cumprimento à quarentena.

Papim era vigilante terceirizado da empresa Albatroz Segurança e Vigilância. A CPTM afirmou que o segurança teria passado mal durante o trabalho no dia 22 de março, quando foi encaminhado ao posto de saúde de Itapevi e afastado das atividades. Luis Papim estava internado no Pronto Socorro Central de Itapevi e não resistiu as complicações da doença.

Na internet, amigos e familiares do segurança se despediram e deixaram mensagens de alerta. “Para vocês, que acham que o vírus é brincadeira, perdemos um amigo de escola [para o coronavírus]. Cara jovem, cheio de saúde, vida e hoje foi com Deus. Não brinque, tenha cuidado, fique em casa, quem puder! Deus conforte sua família, amigo. Deus te receba de braços abertos. Triste notícia”, escreveu um amigo de Papim.

“Descanse em paz Luís. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Essa pandemia do coronavírus não é brincadeira!”, alertou outra internauta.

“Infelizmente meu amigo, se assim posso chamá-lo, infelizmente no nosso país, as pessoas só enxergam a gente quando partimos. […] Espero que você não seja lembrado apenas como um número, nesta jornada tão louca que todos nós estamos assistindo. Que Deus tenha misericórdia de todos os habitantes de Osasco e região, porque vamos precisar e muito de Deus neste momento. O momento agora é de união e que quem tiver condição, fique em casa”, escreveu outro amigo do vigilante.

“Descanse em paz meu amigo de farda. Que Deus conforte o coração dos familiares. Mais um amigo que eu perdi essa semana pelo esse maldito vírus covid-19”, disse um amigo de Papim.