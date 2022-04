Seleção Brasileira de Vôlei convoca atletas dos times de Osasco e Barueri para o Mundial

O time que vai começar a treinar para a Liga das Nações e para o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino se apresenta amanhã (12) no Centro de Treinamento da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) em Saquarema (RJ) e tem jogadoras das equipes de Barueri e Osasco.

O técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães convocou as atletas do Barueri Lorena Viezel (central), Diana Alecrim (central) e Karina Barbosa (ponteira). A levantadora do Osasco Kenya Malachias, e a oposta do Barueri, Lorrayna da Silva também foram convidadas a treinar juntamente com a equipe e vão para Saquarema.

José Roberto também convocou a ponteira Gabi Cândido (ex-Osasco, atual Fluminense), mas ela pediu dispensa por problemas de saúde.

O técnico da seleção não fechou ainda a lista de convocadas, pois está aguardando o encerramento da Superliga (que tem a levantadora Macris, as centrais Thaisa e Carol, entre outras convocáveis) e também os campeonatos europeus (que tem as ponteiras Ana Cristina e Gabi).