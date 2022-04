Zona Norte de Osasco ganha praça de esportes com campo, playground e espaço pet

A Prefeitura de Osasco entregou à população neste domingo (10) a praça de esportes do Flamenguinho, no jardim Piratininga, na zona Norte. Ação integra o calendário de atividades em comemoração aos 60 anos da cidade.

Localizada na Avenida Edmundo Amaral, altura do número 588, a nova área de esportes conta com campo de grama sintética, quadra de futsal, área de vestiários, sala de administração, almoxarifado, academia ao ar livre e playground. A praça de esportes ganhou ainda um espaço pet.

Durante a entrega do espaço, a população contou com diversos serviços de saúde gratuitos, como testagem de HIV por meio do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e avaliação com dentistas. Além disso, havia orientação sobre adesão a programas sociais.

Em seu discurso, o prefeito Rogério Lins, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e outras autoridades, destacou que esse equipamento público era aguardado há anos pelos moradores da região. “Essa entrega marca o processo de transformação pelo qual o Flamenguinho está passando”, Lins.

O secretário de Habitação, Pedro Sotero, disse que a obra integra um plano de urbanização e melhorias para a região da zona Norte. “É um dia muito especial e de felicidade para os moradores aqui do Flamenguinho. É mais uma obra de urbanização entregue, conforme compromisso assumido com a população”.

Durante o evento, o Fundo Social de Solidariedade entregou ovos de chocolate para as crianças, com a presença do coelhinho da Páscoa. “Após dois anos de pandemia, ver os rostinhos das crianças felizes, me deixou muito emocionada”, finalizou a primeira-dama Aline Lins.