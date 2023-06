Seleção Brasileira de Vôlei Feminino treina em Barueri nesta quarta (7)

As meninas da Seleção Brasileira de Voleibol vão treinar nesta quarta-feira (7) no novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira, em Barueri. O público pode prestigiar o treinamento, que será realizado às 17h.

“Experiências como essa representam um importante fomento ao esporte, pois incentivam os jovens matriculados nas escolas de esportes do município, assim como todos que reconhecem o poder da prática esportiva para a transformação social”, diz administração municipal de Barueri.

O novo espaço para esporte de Barueri está localizado na avenida Presidente Washington Luís, 280, Jardim Silveira, e foi entregue à população no último domingo.

