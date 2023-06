Equipe osasquense de ciclismo se destaca em competições de Montain Bike

A equipe osasquense de ciclismo participou de dois eventos esportivos: a 2° etapa do Rocky Mountains Games, em Atibaia, no interior de São Paulo, e a disputa do Open Kenda Cup, no interior de Minas Gerais. As competições foram realizadas no dia 21 de maio.

Em Atibaia, Osasco marcou presença com dois atletas: Andrews Agostinho e Denilson Simplício, ambos contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Andrews competiu pela categoria Gravel e conquistou a segunda colocação na categoria e a oitava posição geral. Enquanto Denilson foi o vencedor na categoria 18 a 29 anos e o sétimo na geral.

Já em Minas Gerais, seis competidores representaram Osasco, três deles: Lucas Rodrigues, Maria Júlia e Thais Oliveira, são beneficiários do programa Bolsa Atleta da Prefeitura.

Os três bolsistas conquistaram um lugar no pódio, com Lucas chegando em quarto pela categoria Sub-30 Pro. Maria Júlia foi a grande vencedora pela Sport e ficou com a terceira colocação na geral e segue na liderança do evento, na próxima etapa, em Amparo, São Paulo. Thaís Oliveira finalizou a participação na terceira posição pela Master A1 Turismo.