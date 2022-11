Semana começa com sol e calor; pode chover nesta segunda-feira (14)

A previsão do tempo indica que a semana deve começar com sol e aumento de nuvens. Apesar do calor, podem ocorrer pancadas de chuva nesta segunda-feira (14) nas cidades da região.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 21ºC

Máxima: 30ºC

Barueri

Mínima: 21ºC

Máxima: 30ºC

Carapicuíba

Mínima: 20ºC

Máxima: 29ºC

Com informações do Climatempo