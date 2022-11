Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri agora está no Metaverso

O Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri (CIT) agora está presente também no Metaverso, um universo digital em que as pessoas podem trabalhar, estudar e se entreter percorrendo espaços virtuais com perspectivas reais.

Os munícipes podem acessar o CIT Metaverso entrando no hotsite em que é possível percorrer os espaços virtuais do CIT, conhecer o “Ambiente de Aprendizado Imersivo (AAI)”, a agenda de eventos e até fazer os cursos oferecidos. A plataforma já está com inscrições abertas para o curso de Internet e Marketing Digital, totalmente gratuito.

No CIT Metaverso, o usuário pode ainda cria seu avatar (personagem) e interagir com as atividades disponíveis.

“Poder oferecer uma ferramenta de ponta e interativa para a população barueriense é a realização de mais um sonho: o de levar realidade virtual eficiente para fortalecer o atendimento público na cidade de Barueri sem barreiras à população”, disse Jonatas Randal, administrador do CIT.