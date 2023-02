Sesc abre inscrições para curso online gratuito sobre educação financeira

O Sesc Digital em parceria com a consultora financeira e sócia fundadora do canal Grana Preta, Amanda Dias, lançam nesta terça-feira (28), o curso online e gratuito “Mentalidade Financeira”, que já está com inscrições abertas na plataforma EAD Sesc Digital.

Ao longo das aulas, a especialista aborda os principais aspectos do controle e planejamento básico diário, a partir da reflexão sobre a estrutura social brasileira, partindo para métodos ágeis e práticos de controle de gastos diários, culminando no planejamento de longo prazo e no investimento no futuro.

O curso online grátis conta com documentos de apoio, 120 horas de conteúdo complementar e está dividido em seis aulas de 15 minutos cada: Emancipação e panorama financeiro; Diagnóstico financeiro e custo de vida; Como criar o hábito de poupar e quitar dívidas; Orçamento inteligente e categorias de despesas; Papo de futuro; e Investir para prosperar.

Todo o curso ficará disponível no site para ser feito no ritmo do aluno. Já as inscrições podem ser feitas no site do EAD Sesc Digital.