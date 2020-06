Shopping em Barueri tem drive thru do Lavoisier para testes de covid-19

O laboratório Lavoisier realiza drive-thru de testes para detecção de covid-19 no estacionamento do Shopping Tamboré, em Barueri. São realizados dois tipos de exames, que custam R$ 240 e R$ 280.

O sistema evita a maior exposição dos profissionais de saúde que aplicam os exames e reduz a chance de contágio.

O posto drive thru vai realizar os exames de RT-PCR e Sorologia. Os pacientes deverão fazer agendamento prévio neste site ou pelo telefone (11) 3047-4488. O pagamento deve ser realizado no momento do agendamento ou no local.

Em atendimentos particulares, não é necessário pedido médico para realização do exame de Sorologia. Caso o atendimento seja via convênio/plano de saúde, o pedido médico é obrigatório. Para realização do exame do tipo RT-PCR, o pedido médico é obrigatório.

Os resultados poderão ser retirados pelo site do laboratório Lavoisier.

Serviço

Drive-Thru para testes de covid-19 no shopping Tamboré, em Barueri

Local: Estacionamento aberto // Horário: Das 8h às 16h, de segunda-feira à sexta-feira e das 8h às 13h aos sábados // Preço: 240 e R$ 280 // Formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão de débito e Cartão de crédito.