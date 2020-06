iFood tem vagas de emprego abertas em Osasco

Líder de mercado em delivery online de comida, o iFood tem vagas de emprego abertas em sua sede, em Osasco.

No momento o site de vagas da empresa reúne oportunidades em diversos cargos. Entre eles, analista contábil, analista de negócios, analista de planejamento, analista jr. de operações e coordenador de custos.

“No iFood, acreditamos na força da diversidade para gerar inovação e atingir resultados incríveis. Dessa forma, todas as aplicações feitas são consideradas sem distinção de raça, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, idade ou qualquer outra”, diz a empresa, em seu site.

Confira as vagas abertas no iFood no momento e como se candidatar neste site.

