Sindicato dos Metalúrgicos acompanha nova fiscalização em empresa que desabou e matou 9 há quase um ano

Por insistência do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, uma nova fiscalização foi realizada na Multiteiner, empresa de contêiner situada em Itapecerica da Serra, onde, há quase um ano, um desabamento provocou a morte de nove pessoas e feriu outras 28.

Diretores da entidade acompanharam os auditores fiscais na segunda vistoria, no dia 29 de agosto. “A fiscalização feita em 2022 não evoluiu. Ainda faltam informações importantes sobre documentação, contrato de trabalho. Então, queremos mais respostas que são essenciais para às vítimas e seus familiares buscarem por seus direitos”, explicou o secretário-geral do Sindicato, João Batista, sobre a necessidade de uma nova fiscalização.

João e o diretor Marcelo Mendes foram os diretores que acompanharam a nova fiscalização. Os fiscais vistoriaram as dependências da fábrica, documentos e também conversaram com alguns trabalhadores a fim de obter informações sobre o funcionamento da empresa, os equipamentos utilizados pelos trabalhadores e verificar, por exemplo, se a jornada de trabalho está sendo cumprida.

“Ao todo, foram cinco auditores fiscais. Três se concentraram na fiscalização nas questões trabalhistas, ou seja, registro, tipos de contrato de trabalho, controle de jornada, e os outros dois nas questões relacionadas com as normas de prevenção”, disse Marcelo.

Quase um ano

Passado quase um ano do acidente de trabalho, os entulhos provocados pelo desabamento já foram retirados do local e a empresa ainda não informou ao Sindicato quais e quantas CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho) foram emitidas, de acordo com os Metalúrgicos. O documento é fundamental para que as vítimas e seus familiares busquem direitos previdenciários.

O Sindicato, agora, aguarda o relatório desta fiscalização, ao mesmo tempo que cobra providências também por parte dos demais órgãos públicos, como Ministério Público do Trabalho, Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), para que, cada um em suas atribuições, atuem.