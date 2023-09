Feriado da Independência: agências bancárias fecham na quinta (7) e abrem na sexta (8)

As agências bancárias não abrirão para atendimento presencial nesta quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Já na sexta-feira (8), as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado (9), e no domingo (10), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

“Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas”, afirma Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira (8).

Já boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

