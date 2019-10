Starbucks, KFC, Pizza Hut e Chiquinho Sorvetes chegam ao SuperShopping Osasco até o fim do ano

O SuperShopping Osasco está repleto de novidades gastronômicas para este fim de ano. Entre elas, a primeira Starbucks da cidade, além de unidades das redes KFC, Pizza Hut e Chiquinho Sorvetes.

“Estamos muito orgulhosos em sermos o endereço da primeira Starbucks de Osasco e de promovermos a nossa Praça de Alimentação como um lugar ideal para reunir as famílias e os amigos em um programa especial”, comemora Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

A Starbucks foi criada em 1971, em Seattle, nos Estados Unidos, e possui mais de 30 mil unidades distribuídas em 80 países. O menu diversificado oferece opções tradicionais, como café com leite, cappuccinos e chás gelados, e outros deliciosos sabores, como frappuccinos de chocolate branco, doce de leite, caramelo e baunilha. O café fica ainda mais completa com os salgados e doces, como sanduiches, croissant, bolos e donuts.

Publicidade

Já a Pizza Hut é a maio rede de pizzarias do mundo, com quase 15 mil restaurantes em 130 países. O KFC se destaca com seu frango especial e tem mais de 5 mil lojas, em 120 países.

Com história iniciada nos anos 1980, a Chiquinho Sorvetes se tornou a maior rede de sorveterias do Brasil, com mais de 470 lojas espalhadas pelo país.

Todas as marcas estão previstas para inaugurar até o final do ano, segundo a assessoria de imprensa do shopping.