Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (29/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (29/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Aproveite que a sorte está com você hoje nos assuntos do coração. A corrente de energia positiva que está passando por sua vida agora vai lhe trazer mais felicidade. Com a pessoa amada vão poder curar velhas feridas. Com o apoio do seu parceiro, vocês transformarão todas as emoções negativas em algo mais construtivo.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, ninguém consegue superá-lo, quando enfrenta novos desafios, você é um verdadeiro profissional e isso se manifesta nas suas decisões. Vai lhe custar começar o dia com algumas dúvidas em…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

No terreno sentimental, estará predisposto a mostrar suas melhores qualidades. A sua educação, sua classe e o equilíbrio mental serão o que conquiste o coração da pessoa amada. Sentirá que está no caminho certo, pois receberá em troca tudo o que está oferecendo. Hoje, portanto, será um lindo dia com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você definirá suas metas profissionais com um senso de dever. Poderá ter responsabilidades laborais e familiares que não possuía ontem. Pode parecer chato, mas essa nova consciência pode fazer uma grande…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Não há motivos para deixar no tinteiro algumas palavras que você guarda há algum tempo. Estar com a pessoa certa significa abrir seu coração e não deixar nada escondido. Afinal, o relacionamento de casal se baseia na cumplicidade e na honestidade. Poder se expressar fortalecerá ainda mais o seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Seu relacionamento com o dinheiro é bom, por isso não lhe custa gastar ou economizar. Você sabe perfeitamente como gerenciar sua economia, e isso sempre significa que tem recursos suficientes para viver…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Está com a sensação de que, com esta semana como ponte entre outubro e novembro, um novo ciclo começará para você. Espera que momentos muito agradáveis aguardem seu coração. Seu relacionamento ficará mais forte, vocês olharão para o futuro juntos na mesma direção, suas ondas irão de forma paralela e saberá como apimentar a história, mesmo que tenha poucos ingredientes.

Dinheiro & Trabalho:

Seu dinheiro deve ter um final muito mais glorioso do que todos os meses. Você está chegando ao final de um ciclo e precisará, a todo custo, ter tudo sob controle, especialmente certas ações que devem ser…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

As batidas do seu coração aumentarão seu galope quando você pensar sobre o que pode acontecer hoje à noite com seu parceiro. Sentirá novamente que a chama do amor brilha intensamente. Desfrutará de momentos muito bons na companhia dele.

Dinheiro & Trabalho:

Seu chefe pode ter uma conversa que estava pendente com você. Mas não se assuste, é para o seu bem, então, será melhor que possa falar com ele logo cedo, assim você iniciará o dia de olho em uma série de ações que…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Se você deseja tornar o seu relacionamento o mais perfeito possível, comece a fazer todo o possível da sua parte. Está esperando que o seu parceiro mude, embora possa ser você a pessoa que precisa fazer algo para se encaixar melhor no relacionamento. Esteja ciente de que todos temos os nossos prós e contras.

Dinheiro & Trabalho:

Em relação à economia, será um dia bastante estável. Você não precisará fazer nenhuma despesa fora do comum. No âmbito laboral, é muito provável que receba uma oferta de emprego muito tentadora. Se…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Há ingredientes esperando por você para tornar seu relacionamento um pouco mais picante. Desfrutará de algumas mudanças nos seus momentos íntimos, adorará tentar algo novo com seu parceiro. Todos os seus sentidos serão ampliados e seus desejos serão os guias em uma noite na qual você poderá lembrar por toda a sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, certas habilidades práticas que você não conhecia estarão à flor da pele. Pode estar trabalhando em um projeto para ganhar dinheiro extra ou angariar fundos por uma causa nobre. Seu nível de intuição está…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

O amor está vivo, se move e evolui, às vezes caminha mais rápido que você e, portanto, terá que ser dinâmico para não ficar para trás. Mova-se se não quiser perder um trem importante que o levaria à felicidade absoluta. Obtenha sua melhor vontade, um pouco de humor e desfrute de momentos promissores com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Sua intuição, sua imaginação e discernimento foram úteis para você no trabalho, e em breve receberá sua recompensa. Podem lhe oferecer um aumento, uma comissão ou até uma oportunidade de investir…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

No plano sentimental está tudo bem, dentro de uma harmonia estabelecida, evite apenas alguns inconvenientes que o impediriam de avançar. O clima está sereno, se sente compreendido e, para sua surpresa, o seu parceiro vai agradá-lo com algo que você ama. Hoje pode apreciar tudo, de forma passiva, mas outro dia deverá devolver o gesto e o esforço.

Dinheiro & Trabalho:

As boas ideias surgem quando a alma está tranquila. Quando você está estressado e sente pressão, é muito difícil concentrar sua atenção nas oportunidades e alcançar objetivos, pois sua mente não está…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Os impulsos das estrelas promovem uma oratória magnífica no nativo deste signo e, graças a ela, pode esculpir uma cumplicidade dentro do casal. Vocês poderão se comunicar com poucos olhares e gestos, seus corações baterão no mesmo ritmo e nada mais será necessário do que dedicar tempo suficiente para aproveitar a vida.

Dinheiro & Trabalho:

Tente não ser pego pelo ritmo frenético de hoje. Pode haver alguma energia flutuando no ambiente que o impede de se concentrar nas suas tarefas. Você verá que é interrompido com muita frequência com…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No campo do amor, as estrelas preveem um dia muito tranquilo, ou melhor, pode ser descrito como chato. Haverá tanta calma que você terá que fazer quase um milagre para que a coisa mude. Faça algo distinto com seu parceiro na hora do almoço ou da ceia, mas saia desta rotina.

Dinheiro & Trabalho:

A Lua traz bons presságios para você. Seus investimentos e o tempo gasto em seus projetos começam a dar frutos. Surgirão ganhos imprevistos e muitas das preocupações que tinha desaparecerão. Se você tem…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

É uma etapa para semear no amor. Seus sonhos serão projetados para o universo e você poderá desfrutar das fragrâncias astrais favoráveis. Com seu parceiro, a boa comunicação que tenham os fará avançar nos projetos que têm em comum. Os sentimentos de um pelo outro crescerão e também o desejo apaixonado de estar juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Depois da tempestade, sempre vem a calma. Você sentirá isso ao ver as contas durante esta semana. Parou de gastar muito para conseguir se recuperar de um pequeno acidente financeiro. Pode ser o que você…

